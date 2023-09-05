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НовостиОбщество5 сентября 2023 17:48

Пострадавшую при обстреле Козинки белгородку перевели из реанимации в общую палату

Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненой жительницы региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшую при обстреле Козинки белгородку перевели из реанимации в общую палату

Пострадавшую при обстреле Козинки белгородку перевели из реанимации в общую палату

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о состоянии женщины, раненной сегодня в Козинке.

- Врачи произвели пострадавшей хирургическую обработку ран и удалили два осколка из мягких тканей. В связи с улучшением состояния пациентки ее перевели из реанимации в общую палату. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, без отрицательной динамики, - рассказал Гладков.

Напомним, сегодня ВСУ дважды обстреляли Козинку в Грайворонском городском округе. При повторном обстреле погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Ее доставили в центральную районную больницу.