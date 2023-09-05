Сладкоежка из Белгорода пойдет под суд за кражу 87 шоколадок

В полицию Белгорода обратились сотрудники одного из сетевых продуктовых магазинов. Они сообщили, что при подсчете товара недосчитались сладостей на сумму в 3 000 рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого в краже шоколадок. Им оказался 38-летний житель областного центра. Мужчина раньше уже был судим.

Предварительно установлено, что злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя. Он сложил в корзину две коробки с 87 плитками шоколада. Фигурант отправился с ними не на кассу, а к выходу из магазина. По словам задержанного, похищенные сладости он успел продать.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что по факту кражи заведено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.