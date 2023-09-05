С новым жильем определились 1210 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на очередном брифинге рассказала о динамике по предоставлению жилья белгородцам, которые потеряли свои дома из-за обстрелов с стороны Украины. За неделю список пополнился 23 определившимися.

Так, из 1755 пострадавших собственников уведомления получили по 1563 домовладениям – положительная динамика за неделю составляет 23 уведомления. Заявления о согласии на предоставление жилья подписали 1558 собственников. Заявления на конкретную квартиру или дом подали 1210 собственников.

Пока на сегодняшний день не удается найти собственников 192 домовладения. С ними работа будет продолжена в индивидуальном порядке согласно действующему законодательству.