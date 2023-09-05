ВСУ обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области

Сегодня, 5 сентября, село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке со стороны Украины. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

- Под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.