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НовостиПолитика5 сентября 2023 11:02

ВСУ обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области

Осколки снарядов повредили линию электропередачи
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 5 сентября, село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке со стороны Украины. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

- Под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.