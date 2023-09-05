До конца сентября белгородцы смогут добраться на черноморское побережье на поезде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы смогут добраться на побережье Черного моря на поезде до конца сентября. Дополнительные рейсы назначены до Симферополя, Новороссийска и Имеретинского Курорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Белгородской области со ссылкой на информацию ЮВЖД.

Так, в сентябре этого года продлено курсирование сезонных поездов дальнего следования «Белгород - Новороссийск» до 24 сентября, «Белгород - Симферополь» до 29 сентября. Поезд «Белгород - Имеретинский Курорт» назначен на дополнительные даты 10, 15 и 22 сентября.