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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:22

До конца сентября белгородцы смогут добраться на черноморское побережье на поезде

Курсирование сезонных поездов продлили
Наталия ИЛЮШНИКОВА
До конца сентября белгородцы смогут добраться на черноморское побережье на поезде.

До конца сентября белгородцы смогут добраться на черноморское побережье на поезде.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы смогут добраться на побережье Черного моря на поезде до конца сентября. Дополнительные рейсы назначены до Симферополя, Новороссийска и Имеретинского Курорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Белгородской области со ссылкой на информацию ЮВЖД.

Так, в сентябре этого года продлено курсирование сезонных поездов дальнего следования «Белгород - Новороссийск» до 24 сентября, «Белгород - Симферополь» до 29 сентября. Поезд «Белгород - Имеретинский Курорт» назначен на дополнительные даты 10, 15 и 22 сентября.