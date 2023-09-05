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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:19

Анна Куташова со следующей недели займет пост главы Белгородского района

О перестановках в регионе сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ближе к центру. Стало известно, что Анна Куташова приступит к исполнению обязанностей главы администрации Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, сегодня глава региона сообщил об отставке Куташовой с поста главы администрации Красногвардейского района. Сама чиновница на своей странице во ВКонтакте обратилась к жителям района и коллегам, где написала, что доработает до конца недели.

Предыдущий глава Белгородского района, Владимир Перцев, покинул должность неделю назад, проработав в муниципалитете почти три года.