Анна Куташова со следующей недели займет пост главы Белгородского района

Ближе к центру. Стало известно, что Анна Куташова приступит к исполнению обязанностей главы администрации Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, сегодня глава региона сообщил об отставке Куташовой с поста главы администрации Красногвардейского района. Сама чиновница на своей странице во ВКонтакте обратилась к жителям района и коллегам, где написала, что доработает до конца недели.

Предыдущий глава Белгородского района, Владимир Перцев, покинул должность неделю назад, проработав в муниципалитете почти три года.