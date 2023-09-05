41.5 миллионов пассажиров проехали на автобусах Белгородской агломерации. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За первые 8 месяцев в Белгородской агломерации общественный транспорт перевез 41 500 687 пассажиров, в том числе 381 962 пассажира воспользовались новыми маршрутами, которые заработали с 1 января 2023 года. Такой статистикой поделился Организатор пассажирских перевозок.

Как оказалось, самым популярным из открытых в этом году маршрутов стал №40 Аэропорт – мкр Восточный. По этому маршруту проехали 83 604 пассажира.

Сейчас уже готовятся контракты, по которым перевозчик будет работать в следующем году. Напомним, с января 2024 года в Белгороде появятся 4 новых маршрута, на некоторых маршрутах изменится путь следования и конечные остановки.