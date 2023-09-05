Вячеслав Гладков сообщил об отставке главы Красногвардейского района

Анна Куташова. Фото: соцсети Анны Куташовой.

В Белгородской области очередные кадровые перестановки. Свой пост покинула глава администрации Красногвардейского района. Об этом писали региональные паблики еще вчера, 4 сентября. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно известно, что Куташова написала заявление по собственному желанию.

- Куташова Анна Петровна сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.

Куташова обратилась к жителям Красногвардейского района на своей страничке во ВКонтакте, где написала, что останется в должности еще до 11 сентября.

- Уважаемые жители Красногвардейского района, коллеги, друзья! Я покидаю пост главы администрации Красногвардейского района. Депутаты на заседании Муниципального совета рассмотрели мое заявление о досрочном прекращении полномочий и поддержали принятое решение. Срок моего нахождения в должности главы администрации Красногвардейского района завершится 11 сентября 2023 года, а пока у нас впереди еще целая рабочая неделя, поэтому я не прощаюсь и все также остаюсь с вами на связи, - написала чиновница.