Двое жителей Приволжья продавали белгородцам несуществующие интимные услуги

Мошенников в Пензе задержали белгородские оперативники. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские и старооскольские оперативники задержали двоих подозреваемых в мошенничестве жителей Пензы во время служебной командировки.

Предварительно известно, что оба злоумышленника действовали по одной схеме. 52-летний и 24-летний жители Пензы размещали в сети фейковые объявления об оказании девушками интим-услуг. Посетители сайтов вносили предоплату. В нескольких случаях аферисты под видом менеджеров сообщали клиентам, что те якобы неправильно выполнили перевод, из-за чего сайт заблокировался. Для разблокировки требовалось перевести еще деньги.

В пресс-службе белгородского УМВД рассказали, что трое белгородцев попались на уловки злоумышленников. Восемнадцатилетний житель Корочи перевел мошенникам 6 тысяч рублей. Жители Белгорода и Старого Оскола в возрасте 21-го и 33-х лет лишились - 51 тысячи и 58 тысяч рублей соответственно. После перечисления аферисты переставали выходить на связь.

По данным фактам заведены уголовные дела за мошенничество. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.