До конца месяца завершат благоустройство двора на Ватутина в Белгороде

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как идет благоустройство двора на Ватутина, 4. Градоначальник отметил, что работы в графике и без серьезных замечаний.

- Видно, что подрядчик трудится на совесть – жители это подтверждают, - прокомментировал Валентин Демидов.

Подрядчик уже заканчивают ремонтировать аварийную подпорную стену. В активной фазе – благоустройство дворовой территории. Все работы ведутся на средства, выделенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В планах также отремонтировать тротуар, дорожное покрытие и ограждения, выполнить монтаж водоотводного лотка и системы освещения, озеленить двор.

- Рассчитываю, что весь комплекс работ завершится к октябрю. В следующий раз встретимся с жителями на приемке двора, - сказал Демидов.