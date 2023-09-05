В Красной Яруге Белгородской области ввели в эксплуатацию новую скважину. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области ведется активная работа по улучшению холодного водоснабжения. Об очередном этапе рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Новая скважина начала работать в Красной Яруге. Здесь в часы пиковой нагрузки от жителей поступало огромное количество жалоб на плохое водоснабжение. Теперь ситуация вкорне изменилась.

- В Красной Яруге ввели в эксплуатацию скважину. Сейчас почти 80% Красной Яруги, я надеюсь, почувствуют улучшение водоснабжения. Скважина работает, я надеюсь, водоканал будет понимать и отслеживать графики работы, графики подачи воды и вовремя менять фильтры, потому что вода – одна из важнейших составляющих, определяющих качество жизни населения в любом населенном пункте.