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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:05

В Красной Яруге Белгородской области ввели в эксплуатацию новую скважину

Подача холодной воды улучшилась у 80% населения поселка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Красной Яруге Белгородской области ввели в эксплуатацию новую скважину.

В Красной Яруге Белгородской области ввели в эксплуатацию новую скважину.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области ведется активная работа по улучшению холодного водоснабжения. Об очередном этапе рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Новая скважина начала работать в Красной Яруге. Здесь в часы пиковой нагрузки от жителей поступало огромное количество жалоб на плохое водоснабжение. Теперь ситуация вкорне изменилась.

- В Красной Яруге ввели в эксплуатацию скважину. Сейчас почти 80% Красной Яруги, я надеюсь, почувствуют улучшение водоснабжения. Скважина работает, я надеюсь, водоканал будет понимать и отслеживать графики работы, графики подачи воды и вовремя менять фильтры, потому что вода – одна из важнейших составляющих, определяющих качество жизни населения в любом населенном пункте.