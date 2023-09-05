Физкультуру в белгородских школах рекомендовали проводить в помещениях

Белгородец обеспокоился вопросом обеспечения безопасности школьников на уроках физкультуры. Мужчина спросил, как все будет организовано, если детей на улице огромное количество. Вячеслав Гладков ответил на вопрос в вечернем прямом эфире. Глава региона сказал, что каждая школа выбирает свой формат и программу, но предложения были внесены.

- Давал поручение директорам школ рассмотреть возможность объединить несколько уроков физкультуры, которые должны быть в течение недели и выходить на занятия в учреждения спорта, которые расположены в Белгороде, для того, чтобы разделить потоки детей, - ответил губернатор.

Если у родителей возникнут вопросы, губернатор рекомендовал обращаться в администрацию школы или напрямую к министру образования региона Андрею Милехину.