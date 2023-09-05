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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:39

Физкультуру в белгородских школах рекомендовали проводить в помещениях

Об обеспечении безопасности на уроках рассказал Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородец обеспокоился вопросом обеспечения безопасности школьников на уроках физкультуры. Мужчина спросил, как все будет организовано, если детей на улице огромное количество. Вячеслав Гладков ответил на вопрос в вечернем прямом эфире. Глава региона сказал, что каждая школа выбирает свой формат и программу, но предложения были внесены.

- Давал поручение директорам школ рассмотреть возможность объединить несколько уроков физкультуры, которые должны быть в течение недели и выходить на занятия в учреждения спорта, которые расположены в Белгороде, для того, чтобы разделить потоки детей, - ответил губернатор.

Если у родителей возникнут вопросы, губернатор рекомендовал обращаться в администрацию школы или напрямую к министру образования региона Андрею Милехину.