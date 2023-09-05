Гладков пообещал снова записывать ранние сообщения во время пробежек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 4 сентября губернатора спросили, почему он перестал бегать по утрам. На что Вячеслав Гладков ответил, что бегает очень рано утром каждый день. Но теперь будет брать с собой подчиненных, чтобы записывать во время пробежек видео.

- Я бегаю в четыре часа утра — с четырёх до пяти ежедневно, по 8,5 км, почти по 9. Давайте для подтверждения слов опять буду мучить своих подчиненных, записывать свои утренние сообщения и выкладывать их рано-рано утром, - сказал Гладков.

Глава региона также рекомендовал всем жителям Белгородской области присоединяться к здоровому образу жизни и спорту, и включить в утренний рацион бег на свежем воздухе.

- Очень бодрит и создает настроение на все утро. Занимайтесь спортом, своим здоровьем. И тогда нам не нужно будет бегать по аптекам и больницам, — завершил свою речь глава региона.