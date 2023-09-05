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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:16

Гладков пообещал снова записывать ранние сообщения во время пробежек

Губернатор рекомендовал всем белгородцам бегать по утрам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков пообещал снова записывать ранние сообщения во время пробежек.

Гладков пообещал снова записывать ранние сообщения во время пробежек.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 4 сентября губернатора спросили, почему он перестал бегать по утрам. На что Вячеслав Гладков ответил, что бегает очень рано утром каждый день. Но теперь будет брать с собой подчиненных, чтобы записывать во время пробежек видео.

- Я бегаю в четыре часа утра — с четырёх до пяти ежедневно, по 8,5 км, почти по 9. Давайте для подтверждения слов опять буду мучить своих подчиненных, записывать свои утренние сообщения и выкладывать их рано-рано утром, - сказал Гладков.

Глава региона также рекомендовал всем жителям Белгородской области присоединяться к здоровому образу жизни и спорту, и включить в утренний рацион бег на свежем воздухе.

- Очень бодрит и создает настроение на все утро. Занимайтесь спортом, своим здоровьем. И тогда нам не нужно будет бегать по аптекам и больницам, — завершил свою речь глава региона.