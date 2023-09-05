В центре Белгорода движение транспорта будет ограничено до 10 сентября

На центральных улицах в Белгороде будет действовать ограничение движения транспорта. Движение перекрыто еще с 1 сентября, ограничения будут действовать вплоть до 10 сентября – окончания фестиваля «Белгород в цвету», который пройдет в областном центре с 8 по 10-е. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения движения и остановки транспорта действуют в районе Соборной площади и парка Победы. Продлится запрет на движение автомобилей до 10 сентября.

Уже вторую неделю город украшают к цветочному празднику. Появляются все новые локации, инсталляции, арт-объекты и фотозонами. В городе по пути следования фестиваля будут также украшены магазины и заведения.

Подробнее в карточках мэрии.