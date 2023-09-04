В ночь на 5 сентября в Белгородской области ожидаются небольшие дожди и грозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ГУ МЧС России по Белгородской области предупредило жителей региона об изменениях в погоде. В ночь на 5 сентября будет сыро, но тепло.

По прогнозам синоптиков, во вторник на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, туман. В дневное время преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до +11+16 С. Днем столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов.

В областном центре ночью грозы не будет, однако ожидается дождь. Ночью синоптики обещают до +15 градусов. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов тепла.