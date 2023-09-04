«Повторяться нам ни к чему»: Гладков не одобрил проекты двух школ в Белгородском районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор не одобрил проекты по строительству двух школ: на 1100 мест в Строителе и на 1000 мест в микрорайоне Московский Белгородского района. В ходе заседания градостроительного совета Вячеслав Гладков поручил эти концепции доработать.

- Я категорически против типовых и неинтересных проектов. В нашей области образовательные учреждения должны быть уникальными и удивительными – повторяться нам ни к чему. Проекты школ и детских садов должны разрабатываться, в первую очередь, для наших детей, чтобы там им было интересно учиться и проводить время. Должны быть качественные решения по зонированию каждого метра свободного пространства, например, создание эксплуатируемой кровли, а также хорошее благоустройство, - отметил глава региона.

Также на доработку был отправлен и проект по созданию центра единоборств в областном центре, который планируют построить уже в следующем году.

- Представленная концепция, на мой взгляд, сейчас не имеет души. Нужно учитывать мнение спортивных федераций и самих спортсменов при проектировании таких объектов. Нам не нужны огромные, но безлюдные площадки, они должны быть многофункциональными и энергомичными – нужен результат, - сказал губернатор.