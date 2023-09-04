В юго-западной части Белгорода появится дом с вертикальным озеленением

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета Белгородской области. Глава региона в ходе собрания одобрил концепцию фасадного решения жилого здания в юго-западной части Белгорода на улице Есенина. Здесь власти планируют создать градостроительный акцент, который станет визитной карточкой микрорайона и при этом сохранит интегрированность в общую структуру.

- Считаю, что в этом проекте необходимо добавить вертикальное озеленение. И эту задачу предстоит решать с каждым новым строящимся зданием в регионе, ведь сейчас нам недостает зеленых насаждений, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

На заседании также обсудили концепцию развития строящегося в Старом Осколе большого микрорайона Садовые Кварталы. Губернатор отметил, что здесь для удобства жителей должна быть создана вся необходимая социальная инфраструктура. Микрорайон будет сдаваться в несколько очередей.