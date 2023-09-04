Семь районов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 3 сентября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по приграничью региона за 3 сентября. Противник обстреливал населенные пункты из артиллерии и минометов.

Так, в Белгородском районе по Журавлевке выпущено 4 снаряда, по Наумовке – 2. В Таврово сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе под обстрел попало село Цаповка – зафиксировано 8 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 2 артиллерийских снаряда и 7 снарядов из РСЗО «Град». Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены 22 частных домовладения. Кроме того, пострадали 13 хозпостроек и два легковых автомобиля.

По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпущено 8 снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском округе по окраине Сподарюшино выпущено 27 снарядов, по Дроновке – 5. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Два прилета зафиксировано в Староселье Краснояружского района. Обошлось без последствий.

В Шебекинском горокруге по селу Середа выпущено 8 снарядов, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Марьино, поселкам Ленинский и Красное – по 6 минометных снарядов. Также из гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино» – зафиксирован 21 выстрел. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.