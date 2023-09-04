Пьяный белгородец, угрожая ножом, вынес из магазина 8 бутылок алкоголя. Фото: "КП" Архив

В субботу, 2 сентября, в полицию Корочанского района поступило сообщение о разбойном нападении на сельский магазин. Предварительно известно, что пьяный житель Белгородского района несколько раз просил продавца дать ему в долг спиртное. После очередного отказа молодой человек достал выкидной нож. Испугавшись, 36-летняя сотрудница магазина выбежала на улицу и обратилась за помощью к местному жителю, который и вызвал полицию. Тем временем злоумышленник взял с полок 8 бутылок алкоголя и скрылся.

Полиция задержала ранее судимого 24-летнего белгородца по горячим следам. Употребить похищенные в магазине спиртные напитки он не успел, так как уже был сильно пьян.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на мужчину завели уголовное дело за разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.