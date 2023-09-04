За лето в Белгородской области зарегистрировали почти 4 тысячи браков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Интересной статистикой летнего свадебного сезона в Белгородской области поделилась глава регионального Управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Так, за три летних месяца количество новых семей в регионе увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В региональных отделениях ЗАГС зарегистрировано 3 779 брачных союзов.

Как и прежде, самым популярным возрастом среди «летних» женихов остается 25-29 лет, среди невест – 18-24 года.

Не обошлось среди молодоженов и без пар «постарше». Этим летом в нашем регионе 63 жениха и 49 невест заключили брак в возрасте 60-70 лет. Кроме того, 17 женихов и 5 невест решились скрепить союз в возрасте старше 70 лет.

- Поздравляем всех молодожёнов с днем рождения семьи! Желаем искренне любить друг друга всю жизнь, радовать своими достижениями и удивлять приятными сюрпризами. Пусть в вашей жизни будет много света и добра, достатка и счастья! – написала Татьяна Слюсаренко.