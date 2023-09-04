Белгородец украл у бывшей супруги драгоценности на 70 тысяч рублей

С заявлением о пропаже ювелирных украшений в полицию Белгорода обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина сообщила, недосчиталась драгоценностей в своей шкатулке и в их исчезновении подозревает своего бывшего мужа.

Предварительно известно, что женщина пригласила бывшего супруга в гости для совместного распития спиртных напитков. Во время застолья мужчина попытался одолжить у хозяйки квартиры деньги, но получил отказ. Тогда злоумышленник дождался, когда белгородка уснет, и забрал из шкатулки украшения. Добычей злоумышленника стали 4 кольца, цепь, кулон серьга и крестик общей стоимостью около 70 тысяч рублей.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Часть похищенного мужчина успел продать, остальное удалось изъять и вернуть владелице.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что на подозреваемого заведено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.