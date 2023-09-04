В Белгороде студент пошел под суд за попытку подкупить преподавателей вуза. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области студента оштрафовали за попытку подкупить преподавателей вуза. 21-летний белгородец действовал через посредника, но деньги так и не дошли до финальной инстанции.

По данным СУ СК РФ по Белгородской области, фигуранта признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Собранные следователями доказательства вины суд признал достаточными.

Следствием и судом установлено, что в период с 27 декабря 2022 года по 14 января 2023 года студент вуза через мобильное приложение перевел деньги жителю Белгорода. Последний вызвался быть посредником в передаче денег преподавателям за сдачу зачетов в университете. Впоследствии посредник передавать деньги преподавателям не стал.

На суде студент признал вину. Ему назначили штраф, а деньги направили в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.