Пострадавшую от пожара многоэтажку в Белгороде восстановят к концу недели

Фото: соцсети Валентина Демидова.

В Белгороде подходит к завершению ремонт крышной котельной в многоэтажке, которая пострадала от пожара. По словам мэра областного центра Валентина Демидова, закончить работы планируют уже на этой неделе.

В ходе оперативного совещания правительства Белгородской области Валентин Демидов также добавил, что на сегодняшний день в Белгороде в неудовлетворительном состоянии находятся пять крышных котельных. Среди них оказалась и та, что горела этим летом. Строители завершат работу по кровле к 10 сентября, после чего будут запущены два котла, а в доме наконец появится горячая вода.

- Можно будет подавать отопление. А к самому отопительному сезону мы дополнительно установим четыре котла, – добавил градоначальник.