В Белгородской области пострадавший от обстрелов бизнес получает господдержку.

В Белгородской области с начала спецоперации от обстрелов ВСУ пострадали 435 предприятий. Им выданы гранты и льготные займы на сумму более 1 миллиарда рублей. Первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский рассказал о поддержке пострадавшего при обстрелах бизнеса.

По докладу чиновника, федеральные средства использованы в полном объеме. Предпринимателям выдана компенсация на 703,2 миллиона рублей. Гранты на восстановление и поддержание деятельности получили 142 организации.

Кроме того, было предоставлено 52 льготных микрозайма до 3 миллионов рублей под 1% годовых на общую сумму 151 миллион рублей.

Также продлены сроки уплаты по кредитным договорам для 9 предприятий, а для 42 субъектов бизнеса продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Вячеслав Гладков отметил, что планирует встретиться с руководителями предприятий Шебекинского округа, которые при обстрелах пострадали больше всего.