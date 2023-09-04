В Белгородской области в сентябре возобновят работу фермерских ярмарок. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области уже в сентябре планируют возобновить фермерские ярмарки. Но формат их немного изменится. Теперь продукцию товаропроизводители будут выставлять не на рынках, как это было раньше, а на улицах. Власти региона обсудили этот вопрос на оперативном совещании.

Глава Белгородской области отметил, что свою продукцию могут реализовывать не только местные фермеры, но и аграрии из соседних регионов. При этом с них не будут брать плату, если они торгуют собственным урожаем, а не «бананами и апельсинами». Также под контролем властей будет цена на продукцию.

- Один из главных вопросов, которые сейчас есть у жителей – цены на продукты. У нас с вами урожай хороший, поэтому предлагаю изменить формат ярмарок. Не так, как у нас раньше было, на территории рынка, а именно на улице. Я предлагаю в субботу машин 300 должно быть не только местных производителей, но и из соседних регионов. Плату с фермеров не берем, но если продают то, что вырастили сами, а не торгуют апельсинами и бананами. Мы снижаем затраты конечной продукции, сокращая логистические цепочки. Даем возможность купить наше, белгородское, по доступным ценам. Это нужно делать во всех муниципалитетах области, - подчеркнул Вячеслав Гладков.