Гладков недоволен большим количеством жалоб на уборку и вывоз мусора в Белгороде

Сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен докладом министра ЖКХ по поводу вывоза мусора в Белгороде. Он горожан по-прежнему поступает большое количество жалоб на забитые мусорные баки. Хуже всего дело с вывозом отходов обстоит в Белгороде и Валуйском городском округе.

Как объяснил министр регионального ЖКХ Алексей Ботвиньев, из-за обстрела Уразово в Валуйском округе произошло изменение маршрута вывоза мусора, эта ситуация вскоре поменяется. А в Белгороде, по словам чиновника, мусоровоз проехать не смог из-за большого количества машин во дворах.

Гладков остался недоволен такими объяснениями и раскритиковал работу регионального оператора. Глава региона отметил у ЦЭБа «плохое управление процессом».

- Вы говорите, что большое количество транспорта, затруднен подъезд. Это вчера стало новостью? Это говорит о неправильном контроле со стороны ЦЭБа в отношении организации вывоза мусора со стороны подрядчиков. Конечно, проще закупить огромную машину трёхосную и пытаться загнать её во двор. Никогда это не получится. Ссылаться на это и говорить, что люди теперь должны ходить в куче мусора, я не хочу больше это слышать. Пусть подрядчик меняет автопарк. Не хватает контейнеров? Покупайте. Это плохое управление процессом. Полное отсутствие планирования, даже среднесрочного,

– подчеркнул губернатор.