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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:15

За лето в Белгородской области трудоустроили больше 23 тысяч подростков

Задержки по зарплате школьникам исправят в ближайшие дни
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В традиционном утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за летний период в Белгородской области было трудоустроено больше 23 тысяч подростков. Ребята работали на большом количестве местных предприятий.

Также глава региона отметил, что на одном из вечерних прямых эфиров прозвучал вопрос о том, что задерживаются выплаты в одной из организаций, где были трудоустроены подростки. Гладков успокоил белгородцев и заверил, что компания уже начислила зарплату, и выплаты начнутся сегодня-завтра.

- Все, кто работал, деньги получат. А в целом, конечно, летняя кампания по трудоустройству подростков прошла успешно. Надеюсь, что ребята немножко подзаработали, помогли своим родителям и, конечно, уже сформировали навык, который пригодится им во взрослой жизни, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.