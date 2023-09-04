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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:39

Жители белгородского приграничья начнут в сентябре получать выплаты за разрушенное жилье

Перечислять поддержку будут уже со следующей недели
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Жители белгородского приграничья начнут в сентябре получать выплаты за разрушенное жилье.

Жители белгородского приграничья начнут в сентябре получать выплаты за разрушенное жилье.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что со следующей недели жителям приграничных регионов, жилье которых повреждено из-за обстрелов ВСУ, будут начислять финансовую поддержку. Дополнительную материальную помощь получат те, в чьи х домах разрушены несущие конструкции. Кроме того, в списки на выплаты попадут белгородцы, кому запрещен вход силовыми структурами в свои жилые помещения, квартиры или частные дома – в зоне ЧС.

- Помощь могут получить жители, которые имеют постоянную прописку, у кого нет другого жилья в собственности и у кого на руках договор аренды на съемное жилье на территории Белгородской области. Вся подробная информация в органах социальной защиты, выплаты начнутся после 15 сентября, как я уже сказал, этого месяца, этого года, - заявил глава Белгородской в утреннем обращении.