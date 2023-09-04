С начала года артисты автоклубов провели порядка 300 концертов в Белгородской области

Фото: Министерство культуры Белгородской области.

В Белгородской области с января по август артисты автоклубов провели 292 культурные программы, которые посетили более 8 тысяч жителей. Приезд артистов становится для селян настоящим праздником.

Артисты уже составили гастрольный план на сентябрь – автоклубам предстоит посетить 9 муниципалитетов. Они дадут концерты в селах и хуторах Алексеевского и Новооскольского городских округов, Белгородского, Волоконовского, Ивнянского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского районов.

Примечательно, что для зрителей готовят не только концертные выступления, но и мастер-классы народных умельцев, литературно-музыкальные композиции, детские развлекательные программы.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в 2019-2020 годах регион приобрел 10 автоклубов. На эти цели направили свыше 47 млн рублей, из которых 45 млн – федеральные средства. Благодаря оказанной поддержке, автоклубы смогли совершить 2222 выезда и провести 2300 мероприятий. Число их посетителей составило свыше 200 тысяч человек. В недавнем утреннем обращении в соцсети губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Минкультуры РФ выделило Белгородской области дополнительные средства на закупку автоклубов.