В сентябре в Белгородской области из-за сухой погоды сохраняется риск лесных пожаров

О высоком риске возникновения лесных пожаров сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны. В ведомстве составили прогноз для 24 регионов России, основываясь на долгосрочных погодных данных Гидрометцентра.

Так, повышенные риски наблюдаются на территории 24 регионов России, в том числе в Белгородской области. Коме того, лесные пожары с большой вероятностью могут возникнуть и в других регионах Центрального федерального округа: на всей территории Воронежской области, в южной части Липецкой и Тамбовской областей.

В Белгородской области в конце августа как минимум до 13 сентября продлили особый противопожарный режим. В регионе в этом году он начал действовать с 20 апреля.

Отметим, что крупных лесных пожаров на территории Белгородской области не возникало с 2011 года. По информации министерства природопользования области, в 2023 году на территории региона также не были зафиксированы лесные пожары.