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НовостиОбщество4 сентября 2023 5:30

В Белгороде с 1 января пустят четыре новых автобусных маршрута

Некоторые рейсы общественного транспорта будут курсировать по новой схеме
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде с 1 января пустят четыре новых автобусных маршрута.

В Белгороде с 1 января пустят четыре новых автобусных маршрута.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Правительство Белгородской области опубликовало постановление с рядом изменений в работе общественного транспорта. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.

Так, в новом году автобус № 120 изменит маршрут и будет ходить в Дубовое по новому мосту. Конечной остановкой маршрута № 2 вместо нынешней на железнодорожном вокзале станет рынок «Салют». Автобус № 223 продлят до Пушкарного-78, раньше маршрутка следовала лишь до Драгунского-4. А вот маршрут № 116б от «Энергомаша» до Стрелецкого-72 отменят совсем.

С 1 января также запустят 4 новых маршрута:

- № 57 соединит аэропорт и Юго-Западный-2.1. Ехать он будет через «Новую жизнь»;

- № 58 будет идти от аэропорта до Юго-Западного-2.2 – тоже через «Новую жизнь»;

- № 137 отправится от «Энергомаша» до Шагаровки;

- № 224 проследует от рынка «Салют» до Драгунского-75.