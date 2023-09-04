В Белгороде с 1 января пустят четыре новых автобусных маршрута. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Правительство Белгородской области опубликовало постановление с рядом изменений в работе общественного транспорта. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.

Так, в новом году автобус № 120 изменит маршрут и будет ходить в Дубовое по новому мосту. Конечной остановкой маршрута № 2 вместо нынешней на железнодорожном вокзале станет рынок «Салют». Автобус № 223 продлят до Пушкарного-78, раньше маршрутка следовала лишь до Драгунского-4. А вот маршрут № 116б от «Энергомаша» до Стрелецкого-72 отменят совсем.

С 1 января также запустят 4 новых маршрута:

- № 57 соединит аэропорт и Юго-Западный-2.1. Ехать он будет через «Новую жизнь»;

- № 58 будет идти от аэропорта до Юго-Западного-2.2 – тоже через «Новую жизнь»;

- № 137 отправится от «Энергомаша» до Шагаровки;

- № 224 проследует от рынка «Салют» до Драгунского-75.