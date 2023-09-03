Гладков: «На подлете к Белгороду сбит беспилотник ВСУ». Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотном летательном аппарате на подлете к Белгороду. По предварительным данным никто не пострадал. Каких-либо повреждений также пока не зафиксировано.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава региона в телеграм-канале.

Информацию о попытке атаки беспилотника 3 сентября подтвердили и в Министрестве обороны РФ. «Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», - сообщили в ведомстве.