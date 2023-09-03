В Белгороде завершают монтаж большой понтонной сцены на Везелке

Фото: @beladm31.

В Белгороде рабочие заканчивают монтировать понтонную сцену на Везелке в парке Победы. Размер новой сцены составит 24 на 18,4 метра благодаря дополнительным секциям.

В пресс-службе мэрии областного центра рассказали, что рабочие собрали 32 секции, скрепили их и привезли для установки на реке. Для устойчивости установят якоря. Вес, который сможет выдержать новая сцена, 14,5 тонн.

О том, что существующую сцену стоило бы увеличить, не раз говорили жители Белгорода. По мнению горожан, из-за небольшого размера не очень хорошо видно происходящее. К тому же на сцене не могли находиться большие творческие коллективы.

К слову, обновленная понтонная сцена станет одной из главных площадок предстоящего фестиваля «Белгород в цвету». Праздник состоится уже на следующих выходных – с 8 по 10 сентября. Для зрелищности сцену декорируют необычными композициями из цветов.