На двух водоемах белгородцы забраковали работу подрядчиков по очистке

В Белгородской области продолжается реализация программы по очистке русел рек и прудов. Специалисты очищают береговую линию от зарослей кустарников, русло от камыша и веток.

Работы завершили уже 21 объекте, однако общественную приемку у жителей прошли только 19 водоемов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- На двух объектах такая приемка не состоялась, потому что жители сделали большое количество замечаний к подрядной организации – это в селе Ивановка Губкинского округа и село Ржавец Прохоровского района. Уверен, что подрядчики сделают выводы и как можно быстрее исправят недочеты, а мы это проконтролируем, - сказал глава региона.