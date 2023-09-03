Гладков сообщил о состоянии пострадавшей во время обстрела ВСУ 2 сентября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, вчера, 2 сентября, под обстрел со стороны Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа. К сожалению, во время атаки погиб молодой мужчина. Еще один мужчина и женщина получили осколочные ранения. У мужчины раны оказались не проникающимим, врачи оказали ему помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Раны женщины оказались тяжелыми. Ее доставили Валуйскую центральную районную больницу. Сейчас состояние пострадавшей стабилизировалось.

- Состояние жительницы села Уразово, которая получила ранение во время обстрела со стороны вооруженных сил Украины, стабилизировалось. Врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное, делают все, чтобы как можно быстрее она поправилась, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.