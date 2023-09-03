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НовостиОбщество3 сентября 2023 7:06

В Грайворонском округе Белгородчины продолжают восстановление 96 домов

Ведутся работы над внутренней отделкой помещений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За полтора года обстрелов в Грайворонском округе были повреждены 826 жилых домовладений

За полтора года обстрелов в Грайворонском округе были повреждены 826 жилых домовладений

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков и глава Грайовронского округа Геннадий Бондарев посмотрели, как идут восстановительные работы поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Козинке. Местные жители озвучили пожелания и замечания к подрядчикам, и вопросы решались на месте.

Губернатор отметил, что почти за полтора года обстрелов в Грайворонском округе были повреждены 826 жилых домовладений, из них 8 разрушены полностью. На сегодняшний день восстановлен 681 дом, в работе по округу остаются 96. Строительные бригады уже полностью закрыли тепловые контуры, продолжаются работы по внутренней отделке и по восстановлению хозяйственных построек. Все полностью разрушенные дома сейчас строятся заново.