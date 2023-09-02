С незаконными свалками в Белгородской области борются с помощью видеокамер и фотоловушек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники Экоохотнадзора Белгородской области с начала года активно используют фото- и видеофиксацию для борьбы со сбросом отходов в неустановленных местах. Так, при помощи камер в Губкинском городском округе удалось раскрыть 9 фактов нарушений природоохранного законодательства, в Корочанском районе – 7, в Белгороде и Белгородском районе – по 3 факта, в Алексеевском городском округе – один. Все нарушители привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму почти 300 тысяч рублей.

Также для борьбы с несанкционированными свалками управление использует фотоловушки. Здесь сумма штрафов составила почти 500 тысяч рублей.

Напомним, что за выгрузку или сброс с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения или мест накопления отходов предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 до 80 тыс. руб., для юридических – от 30 тыс. руб. до 120 тыс. рублей.