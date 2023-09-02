В Старом Осколе в День знаний водитель выгнал из автобуса 10-летнюю школьницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера утром, 1 сентября, в Старом Осколе Белгородской области 10-летняя школьница села в автобус, однако при оплате у нее не сработала карта – попросту не считалась валидатором. Водитель выгнал девочку из общественного транспорта. В итоге ребенок сидел на остановке и плакал, пока ее мама не вызвала такси. О происшествии губернатору сообщила тетя девочки в соцсети. Вячеслав Гладков зачитал жалобу во время вечернего прямого эфира.

«Я хотела бы наказать через суд перевозчика и наказать горе-водителя. Жалоба отправлена мэру Чеснокову», – написала родственница школьницы.

Глава региона согласился, что так поступать с детьми, особенно в праздник, нельзя. Руководителю Старооскольского округа дали поручение узнать подробности случившегося.

- Испортили и ребенку, и родителям, и вам все настроение. Самое главное – оставаться в любой ситуации человеком и понимать, что, если есть проблема, она может оказаться не только у соседа, но и у нас с вами. Никто от этого не застрахован, – прокомментировал произошедшее Вячеслав Гладков.