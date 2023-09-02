Губернатор проверил динамику капремонта в бывших общежитиях Белгорода. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков проверил ход капитального ремонта бывших общежитий в областном центре. На сегодняшний день работы ведутся в пяти многоэтажках, две из них губернатор взял на личный контроль из-за жалоб белгородцев. Речь идет о домах № 27а на Гражданском проспекте и №8 на улице Коммунальной.

- Сегодня посмотрел сам и пообщался с жителями - вижу, что подрядчики увеличили количество строителей на объекте. Вижу, что стали следить за своевременным вывозом строительного мусора. Были учтены замечания жильцов к качеству работ. При этом различные вопросы, касающиеся процесса ремонта, все еще остаются и так или иначе будут появляться вплоть до окончания работ, - поделился глава Белгородской области.

Губернатор предложил Министерству ЖКХ и администрации города Белгорода организовать дежурство, чтобы жильцы могли получить корректные ответы на вопросы. Специалисты будут общаться с жильцами с 18 часов, когда люди возвращаются с работы. Вячеслав Гладков повторно приедет на объекты в конце октября, чтобы оценить готовность к общественной приемке.