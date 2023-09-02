Белгородка попросила у губернатора мешки для укрепления границы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 1 сентября к губернатору обратилась жительница Белгородской области. Женщина рассказала, что солдатам для укрепления границы не хватаем мешков. Причем необходимо внушительное количество – порядка трех тысяч штук. Купить у предпринимателей проблемно, так как продают они уже б/у мешки и просят по пять рублей за штуку.

- К сожалению, бойцы были к этому не готовы, они приехали защищать наш с вами дом и должны платить за это? Ребятам надо помочь, написала жительница региона.

Глава Белгородской области пообещал помочь военным. Вячеслав Гладков ответил, что с женщиной свяжется начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и выяснит всю информацию.