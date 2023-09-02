Белгородская область получила средства на закупку автоклубов

Губернатор Вячеслав Гладков поделился в утреннем обращении в соцсети тем, что Белгородской области выделены средства на приобретение мобильных культурных центров. Глава региона отметил, что автоклубы – это важная история для области, поскольку востребованность в таких центрах у нас есть в множестве небольших и удаленных населенных пунктах.

- У нас большое количество удаленных сел, хуторов и, конечно, в каждом населенном пункте с небольшим количеством людей, где построить отдельный Дом культуры невозможно, а потребность в культурных центрах есть. Таким образом, мы увеличиваем качество работы наших учреждений культуры, конечно, создаем дополнительно позитивное настроение у всех наших жителей, - сказал Вячеслав Гладков.