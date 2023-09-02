Школу искусств в Белгородской области обновят за 50 миллионов рублей

Детскую школу искусств №2 в Губкине Белгородской области капитально отремонтируют в следующем году впервые за 60 лет. На это Министерство культуры Российской Федерации выделило региону 50 миллионов рублей. Обновление школы будет проводиться в рамках национального проекта «Культура».

- Я очень рад этому событию, потому что более 60 лет зданию детской школы искусств и за этот период там никогда капремонт не проводился. Обращался с личной просьбой к Ольге Борисовне Любимовой - министру культуры - и очень рад, что она принимает решение и дает нашим детям возможность заниматься творчеством в современных достойных условиях, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в соцсети.