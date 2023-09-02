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НовостиПолитика2 сентября 2023 7:43

Два беспилотника ВСУ перехватили 2 сентября над Белгородской областью

Об этом сообщает Минобороны РФ
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Это произошло сегодня утром, 2 сентября.

- Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, - сообщили в Минобороны РФ.

Поздно вечером 1 сентября в двух районах региона сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели.