Вернувшимся со службы мобилизованным белгородцам надо в течение 3 дней возобновить трудовой договор

Трудовой договор с работодателем необходимо возобновить в течение трёх дней с момента возвращения.

Для получения пособия по временной нетрудоспособности белгородским мобилизованным необходимо в течение трех дней после возвращения со службы возобновить трудовой договор с работодателем. Об этом сообщается на сайте правительства Белгородской области.

Напомним, в октябре 2022 года вступили в силу изменения в Трудовом Кодексе РФ, которые определили особенности оформления трудовых отношений с мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками. Согласно новым правилам:

1. на период службы в Вооруженных силах России за ними сохраняется место работы, но действие трудового договора (а значит, и обязанности сторон) временно приостанавливаются;

2. пока сотрудник пребывает на службе, работодатель имеет право найти ему временного заместителя и заключить с ним срочный договор;

3. работодатели не вправе расторгнуть договор с мобилизованными в одностороннем порядке, это возможно только в случае ликвидации организации, закрытия ИП или истечения срока действия срочного трудового договора.

4. действие договора возобновляется в день возвращения гражданина на работу, о чем он должен сообщить руководству за три рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам.

Важно помнить, что если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовые отношения с работодателем, то его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как сотрудник утратит право на получение страхового обеспечения.

Подробности можно узнать в едином контакт-центре по взаимодействию с гражданами: 8-800-1-000-001 (звонок бесплатный).