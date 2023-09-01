Судимый белгородец подозревается в краже велосипедов у своих племянниц. Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже двух спортивных велосипедов в полицию обратился житель Валуек. Мужчина рассказал, что у двух его дочерей похитили двухколесный транспорт. Участковый уполномоченный задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний родственник заявителя.

Предварительно известно, что подозреваемый попросил у племянницы велосипед, чтобы съездить по своим делам, но по пути решил продать его. Вырученные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. Спустя время он также забрал еще один велосипед и у младшей сестры девочки.

На фигуранта заведены уголовные дела за кражи. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб злоумышленник пообещал возместить. Расследование уголовного дела продолжается.