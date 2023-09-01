В День знаний белгородский губернатор посетил Плотавскую школу под Прохоровской

Фото: @belregion_ru.

Губернатор Вячеслав Гладков сегодня побывал на праздничной линейке в Плотавской средней школе Прохоровского района. Глава региона поздравил учеников и педагогов с наступившим учебным годом.

В Плотавской школе учатся всего 34 ребенка, пятеро из них – первоклашки. Весной прошлого года школу начали обновлять. Сейчас в ней есть современное учебное оборудование для разных предметов. Также есть актовый и спортивный залы, сенсорная комната, кабинет психолога, музей, центр детских инициатив и мастерская. В здании располагается еще и дошкольная группа.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня школа присоединилась к федеральному проекту «Точка роста». Работа образовательного центра направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

- Уверен, что в новых условиях ученики добьются отличных результатов в обучении, творчестве и спорте. Для нас важен каждый ребенок. Мы хотим, чтобы все наши дети учились в самых достойных условиях. Как мне кажется, школа получилась яркой и современной, под стать лучшим школам, которые есть не только у нас в области, но и во всей стране, – сказал Вячеслав Гладков.