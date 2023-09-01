В Белгороде участники полумарафона могут получить стартовые пакеты в «Белгород Арене»

Для всех участников Блегородского полумарафона подготовили стартовые пакеты. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Для всех участников Блегородского полумарафона подготовили стартовые пакеты. Их можно получить в «Белгород Арене» в течение двух дней.

Сегодня, 1 сентября, наборы выдаются до 20:00. В субботу, 2 сентября, участники могут забрать пакеты с 12:00 до 18:00. Для получения набора при себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ по форме 1144н. Для детского забега понадобится свидетельство о рождении ребенка и письменное согласие родителей.

В стартовом пакете участника легкоатлетического забега: фирменная футболка полумарафона, индивидуальный стартовый номер с чипом хронометража, наклейки для камеры хранения и информационный листок.

Напомним, Белгородский полумарафон состоится в воскресенье, 3 сентября. На время забега в центре города перекроют несколько улиц, а также ограничат остановку и стоянку транспорта. Частично изменятся и маршруты общественного транспорта.