С сегодняшнего дня белгородские таксисты работают по новым правилам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня, 1 сентября, вступает в силу новый федеральный закон о такси. В документе объединили много действующих правил, но есть и нововведения.

Теперь заниматься извозом не смогут водители с судимостью за преступления по статьям средней, тяжкой и особо тяжкой формы. Также к работе в такси не допустят граждан с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение ПДД, либо дважды за год лишенные прав.

В постановлении правительства области отражено, что перевозчик обязан раз в квартал предоставлять сведения о работающих у него водителях, в том числе о наличии трудового договора и административных правонарушениях за отчетный период. Тарифы на обслуживание пассажиров устанавливаются перевозчиком.

Кроме того, документ предполагает создание трех региональных реестров такси: реестра служб заказа, реестра региональных перевозчиков легковых такси и реестра региональных легковых такси.

Также перевозкой людей смогут заниматься только таксомоторные организации и таксисты, имеющие ИП или оформленные, как самозанятые.

Водителям, как и раньше, необходимо будет получить разрешение. Выдается оно на 5 лет. Для получения разрешения необходимо сначала внести сведения о легковом автомобиле в реестр легковых такси, а затем подавать заявление на предоставление разрешения.

Разрешение предоставляет право перевозки пассажиров и багажа в качестве легкового такси только на территории Белгородской области. Все перевозчики, получившие разрешения, должны находиться на учете в УФНС России по Белгородской области.

Получить право на деятельность в качестве службы заказа легкового такси смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Перед началом деятельности службы заказа должны будут разместить на своем сайте в Интернете сведения о тарифах на перевозку пассажиров и багажа.