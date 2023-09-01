В ДТП в Белгородской области за сутки пострадали два мотоциклиста. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера в Старом Осколе произошло два ДТП с участием мотоциклистов. Как сообщили в пресс-служба УМВД России по Белгородской области, в обоих случаях водители двухколесных получили травмы.

Так, в 16 часов 55 минут на 25 км автодороги «Магистраль 1-1» 47-летний мотоциклист при развороте не уступил дорогу автомобилю «Хонда», за рулем которого находился 61-летний водитель. Участники дорожного движения столкнулись. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

Второй случай произошел около 11 вечера. По предварительным данным, на ул. Вешняя, в районе дома №10 32-летний водитель мотоцикла, не имея права управления соответствующей категории, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.