В белгородском селе свалку завалили мусором со всего округа

В Шебекино Белгородской области уже который месяц тлеет мусор на полигоне, из-за чего свалку закрыли. Жители округа нашли выход – стали свозить отходы на новую свалку в селе Кошлаково. Сельчан такой расклад не устроил, и они пожаловались губернатору.

«Я так понимаю, в связи с закрытием полигона в Шебекино теперь некуда вывозить мусор — это делают у нас. Даже с кладбища везут — на одной из куч видны искусственные цветы», - написал житель села.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что уже 1 сентября в Кошлаково приедет глава Шебекинского округа Владимир Жданов, разберется и наведет порядок.

Напомним, мусор на полигоне тлеет с весны. В тот день Шебекино в очередной раз попал под обстрел, и один из прилетов пришелся по свалке. Возгорание прошло, а проблему с тлением на глубине 15 метров до сих пор пытаются решить.